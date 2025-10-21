Rapid Vienna vs Fiorentina seconda giornata Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la seconda giornata del girone unico di Conference League 20252026. I viola cercano la seconda vittoria continentale per dimenticare le delusioni del campionato, ma gli austriaci pur essendo in crisi non vanno sottovalutati. Rapid Vienna vs Fiorentina si giocherà giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 18.45 presso l’alleanza Stadion di Vienna. RAPID VIENNA VS FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli austriaci non stanno attraversando un bel momento,. Nel match di esordio in Conference sono stati battuti dal Lech Poznan, mentre in campionato sono reduci da tre sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
