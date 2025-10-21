Ranucci | Tanta solidarietà anche dagli esponenti del governo ma nessuno ha ritirato le querele – Video

21 ott 2025

Sigfrido Ranucci arriva in Piazza santi Apostoli a Roma e prima di salire sul palco, assieme alla redazione di Report, tra gli applausi, ai giornalisti racconta delle ipotesi d’indagine e dei tanti attestati di solidarietà ricevuti in questi giorni, ma poi afferma che “nessuno ha ritirato una querela”. “Il primo segnale per cambiare il rapporto tra politica e giornalismo d’inchiesta? Iniziare a rispondere alle domande, perché dire che i giornalisti li eviti è già un atto di delegittimazione” afferma il conduttore di Report. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

