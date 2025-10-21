Ranucci Schlein in piazza | le destre ritirino le querele
Roma, 21 ott. (askanews) – “Io ho affermato un fatto: dove l’estrema destra governa indebolisce la democrazia e la libertà di stampa. O non abbiamo visto i giornalisti uscire in fila dal Pentagono l’altro giorno negli Stati Uniti”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, tornando sulle polemiche che l’hanno investita a proposito del suo allarme sulla libertà di stampa dove governano le destre, parlando a margine della manifestazione di solidarietà con il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. “Ma anche qui – ha aggiunto – non facciamo finta: bene la solidarietà, ma non basta la solidarietà: servono fatti concreti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
