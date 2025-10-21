Ranucci Schlein | Bene solidarietà ma non basta Governo passi a fatti concreti

Elly Schlein in piazza Santi Apostoli, a Roma, in occasione della manifestazione per la libertà di stampa lanciata dal presidente del M5S Giuseppe Conte. “Quando vediamo un attacco di questo tipo, dobbiamo sentirci tutti coinvolti. Attacco un giornalista di inchiesta e un attacco a tutta la società. È importante essere qui oggi a confermare la nostra solidarietà alla nostra vicinanza”, ha detto la segreteria del Partito Democratico. “Le critiche per le mie parole sulle libertà messe a rischio della destra? Chi ha mai ha detto che la bomba l’avesse messa il governo Meloni o che fossero i mandanti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

