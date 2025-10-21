Ranucci Schlein | Bene solidarietà ma non basta Governo passi a fatti concreti

Elly Schlein in piazza Santi Apostoli, a Roma, in occasione della manifestazione per la libertà di stampa lanciata dal presidente del M5S Giuseppe Conte. “Quando vediamo un attacco di questo tipo, dobbiamo sentirci tutti coinvolti. Attacco un giornalista di inchiesta e un attacco a tutta la società. È importante essere qui oggi a confermare la nostra solidarietà alla nostra vicinanza”, ha detto la segreteria del Partito Democratico. “Le critiche per le mie parole sulle libertà messe a rischio della destra? Chi ha mai ha detto che la bomba l’avesse messa il governo Meloni o che fossero i mandanti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ranucci, Schlein: "Bene solidarietà ma non basta. Governo passi a fatti concreti"

Scopri altri approfondimenti

Smentita la teoria fantasiosa — e, diciamolo, persino sciacallesca — di Elly Schlein, che subito dopo l’attentato a Ranucci ha cercato di attribuirne la responsabilità al Governo. Oggi sia Ranucci che Formigli, certamente non riconducibili alla destra, prendono - facebook.com Vai su Facebook

#ottoemezzo Sul caso Ranucci, Paolo Berizzi attacca Giorgia Meloni e difende Elly Schlein: "Danneggia la nazione, non è super partes e paragona opposizione ad Hamas" - X Vai su X

Schlein, mai detto che il mandante per Ranucci è governo Meloni - ho affermato un fatto: dove l'estrema destra governa indebolisce la democrazia e la libertà di stampa. Si legge su msn.com

Schlein attacca il governo dopo il caso Ranucci, Meloni furiosa: “Vergogna, siamo al delirio” - La segretaria del Pd Schlein, al congresso dei Socialisti europei, ha espresso solidarietà a Sigfrido Ranucci e detto che "la libertà di parola ... msn.com scrive

Ranucci: Gasparri, 'Schlein offre immagine irreale dell'Italia' - Ho visto anche le sue dichiarazioni, in cui esclude collegamenti ... Riporta msn.com