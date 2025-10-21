Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Quando accade una cosa grave, gravissima come quella che è accaduta a Sigfrido Ranucci, penso che ci debba essere una reazione forte, compatta, possibilmente trasversale tra le forze politiche per dire che questa cosa è da condannare e da respingere". Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi parlando con i giornalisti a Piazza Santi Apostoli a margine della manifestazione in solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo l'attentato. "Ma c'è anche un tema di democrazia nel nostro paese: lo vedo da provvedimenti come il decreto sicurezza, lo vedo dal fatto che le forze politiche stanno cucinando una legge elettorale con la quale i cittadini italiani decideranno ancora meno di quanto decidono adesso e quindi andranno a votare ancora in meno di quanto vanno adesso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ranucci: Magi, 'in piazza perché stampa bene primario democrazie'