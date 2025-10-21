Ranucci lasciato solo anche da certa informazione ‘imbiancata’

di Francesca Carone* Il “mondo al contrario” o verosimilmente la metafora del “Re nudo”: due affermazioni non dicotomiche, ma perfettamente allineate, che spiegano la metamorfosi dell’informazione attraverso un processo dialettico che ne rivela la matrice tossica. Molte delle notizie lanciate da tg, carta stampata e palinsesti televisivi non hanno un riferimento con la verità. E chi segue questo tipo di informazione, distorta e caotica, prima o poi cade nel tranello del re nudo: vedere quello che non c’è in un mondo al contrario. Il terribile attentato al giornalista Sigfrido Ranucci è la conseguenza di un pericoloso allineamento dell’informazione ai richiami della politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ranucci lasciato solo anche da certa informazione ‘imbiancata’

