Ranucci la manifestazione M5s a Roma con Travaglio Gabanelli e Scarpinato | la diretta video

Si intitola “Viva la stampa libera”. È la manifestazione lanciata da Giuseppe Conte e dal Movimento 5 stelle in sostegno di Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato sotto casa, e del giornalismo libero. L’inizio è previsto a partire dalle 17.30. Tra gli ospiti: Marco Travaglio, Andrea Scanzi, Francesco Cancellato, Rula Jebreal, Lirio Abbate, Milena Gabanelli, Roberto Scarpinato, Cafiero de Raho, Elly Schlein e Angelo Bonelli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ranucci, la manifestazione M5s a Roma con Travaglio, Gabanelli e Scarpinato: la diretta video

Contenuti che potrebbero interessarti

AGGIORNAMENTO TELECAMERE SU VIALE PO: Sabato mattina in occasione della Manifestazione di Solidarietà a Sigfrido Ranucci di cui siamo stati il Comitato promotore, abbiamo avuto occasione di un breve ma proficuo scambio con la Sindaca di Po - facebook.com Vai su Facebook

Attentato a Ranucci, domani la manifestazione a Roma "Viva la stampa libera" a sostegno del giornalista - X Vai su X

Attentato a Ranucci, domani la manifestazione a Roma “Viva la stampa libera” a sostegno del giornalista - 30, la manifestazione “Viva la stampa libera”, a sostegno di Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore di Report c ... Segnala fanpage.it

“Viva la stampa libera”: la manifestazione M5s per Ranucci. Tra gli ospiti Travaglio, Scanzi, Jebreal, Gabanelli e Abbate - Gabanelli, Scanzi e altri giornalisti in piazza Santi Apostoli per difendere il conduttore di Report e l'indipendenza dell'informazione ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Ranucci, indagini su due binari. Oggi a Roma manifestazione M5S per il giornalista - Sono i due binari sui quali si stanno muovendo le indagini dei pm dell'Antimafia di Roma dopo l'attentato a Ranucci ... msn.com scrive