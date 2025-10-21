Ranucci la lezione di Vannacci alla Schlein

“La Schlein ha fatto un capolavoro di logica al contrario. Ha messo insieme i presunti tagli alla sanità e all'istruzione, l’attentato a Sigfrido Ranucci e questa destra cattiva che limiterebbe la libertà di stampa. Se avesse aggiunto ‘piove, governo ladro’, avrebbe completato il quadro del suo discorso”. Ci va giù duro il generale Roberto Vannacci, ora eurodeputato della Lega, parlando delle sgangherate accuse della leader del Pd al governo italiano dopo l’attentato al conduttore di Report. Ospite della trasmissione Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro su Rete 4, il leghista ha spiegato che le recenti uscite della leader dem sarebbero frutto di una crisi politica e identitaria profonda dell’opposizione: “La sinistra non ha più argomenti, e allora strumentalizza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

