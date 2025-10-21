Ranucci in piazza | se bomba voleva zittirci hanno sbagliato obiettivo
Roma, 21 ott. (askanews) – “Se con la bomba il tentativo era quello di zittire me e la mia squadra, ha sbagliato obiettivo. Non so se era un obiettivo per le inchieste passate o per quelle future. Non può essere per un’inchiesta che ho fatto io che non ne faccio da tempo. E’ una inchiesta che hanno fatto loro (la squadra di Report, ndr), hanno toccato centri di potere, vanno protetti anche loro da una scorta mediatica”. Lo ha detto Sigfrido Ranucci parlando alla manifestazione “Viva la stampa libera!”. I tentativi di deligittimare la libertà di stampa, ha aggiunto, “vengomo da tutti i vari governi, ciascuno ha pensato di deligittimare sempre un po’ di più le forze dell’ordine, la magistratura, la libera informazione” ha sottolineato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
