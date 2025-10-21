Ranucci in piazza | diffidate di politici che non rispondono a stampa o scappano

Ildenaro.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 ott. (askanews) – “Non perdete occasione ogni giorno di fare qualcosa per gli altri, cambiare la qualità della vita degli altri è una missione importante. Diffidate dei politici che non rispondono alla stampa, è un senso di disprezzo per il pubblico, diffidate di quei politici che scappano, che non si assumono le proprie responsabilità di fronte a una squadra che invece se le è assunte sempre le proprie responsabilità anche a rischio della propria vita”. Lo ha detto Sigfrido Ranucci parlando all’iniziativa “Viva la stampa libera”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

ranucci piazza diffidate politiciSigfrido Ranucci in piazza a Roma per la libertà di stampa: “Diffidate dei politici che non rispondono alla stampa” - di GIANNI BERALDO La mobilitazione a difesa della libertà di stampa e a sostegno del giornalista Sigfrido Ranucci e della redazione di Report, sta vivendo ha vissuto oggi il suo ... Scrive varese7press.it

Ranucci: “Diffidate da politici che non rispondono alla stampa, è un senso di disprezzo nei confronti dei cittadini” - “Libertà di stampa significa poter informare concretamente la gente, e lottare per consegnare alle future generazioni un mondo migliore e questo lo dobbiamo fare quotidianamente nel nostro piccolo”. Da ilfattoquotidiano.it

Ranucci in piazza: diffidate di politici che non rispondono a stampa o scappano - (askanews) – “Non perdete occasione ogni giorno di fare qualcosa per gli altri, cambiare la qualità della vita degli altri è una missione importante. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Piazza Diffidate Politici