Ranucci | Graziano Pd ' membri governo e partiti maggioranza ritirino querele'
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "La libertà di stampa è un principio fondamentale e irrinunciabile in ogni democrazia. Il tentativo di isolare o intimidire i giornalisti rappresenta un segnale grave e preoccupante per la salute del nostro sistema democratico. È inaccettabile che si cerchi di limitare l'informazione o di colpire chi svolge con serietà e indipendenza il proprio lavoro. Per questo chiediamo che il Governo e tutti coloro che hanno promosso querele temerarie contro il giornalista Ranucci le ritirino immediatamente". Così il capogruppo Pd in commissione di vigilanza Rai Stefano Graziano, a margine della manifestazione a Roma ‘per la libertà di stampa'. 🔗 Leggi su Iltempo.it
