AGI - "Credo sia fondamentale difendere la possibilità di essere liberamente informati, perché la libertà di stampa non è una parola vuota: bisogna riempirla di contenuti". Lo ha dichiarato Sigfrido Ranucci, conduttore di "Report", a margine della manifestazione del Movimento 5 Stelle per la libertà di stampa in Piazza Santi Apostoli a Roma. "Liberta' di stampa significa parlare dei motivi per cui ci sono - ha aggiunto Ranucci - sei milioni di persone che non possono curarsi, di oltre cinque milioni di poveri, di 300 mila disabili che non hanno assistenza nelle scuole, e di chi muore per difendere lo Stato. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ranucci: "Fondamentale difendere la libertà di essere informati"