Ranucci | Diffidate da politici che non rispondono alla stampa è un senso di disprezzo nei confronti dei cittadini

“Libertà di stampa significa poter informare concretamente la gente, e lottare per consegnare alle future generazioni un mondo migliore e questo lo dobbiamo fare quotidianamente nel nostro piccolo”. Lo ha detto Sigfrido Ranucci arrivando sul palco della manifestazione per la libertà di stampa lanciata dal M5s in piazza Santi Apostoli, a Roma. Il conduttore di Report è stato accolto dall’ovazione del pubblico nel nome di “Sigfrido, Sigfrido” e ha fatto salire con sé la sua squadra di giornalisti. Per Ranucci “non bisogna perdere occasione ogni giorno per fare qualcosa per gli altri. Diffidate dei politici che non rispondono alla stampa, è un senso di disprezzo nei confronti del pubblico, che scappano, non si assumono le proprie responsabilità di fronte a una squadra che se le assume sempre”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
