Ranucci colpo di scena | capigruppo Fdi alla manifestazione M5s Il conduttore in Ue lancia l' appello | Slegare la Rai dalla politica

Affaritaliani.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista denuncia l’intreccio tra politica e informazione in Italia, mentre da Bruxelles arriva la solidarietà dopo l’attentato intimidatorio. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

