Ranucci chiude evento M5s dopo attentato | Se tentativo era zittirci hanno sbagliato obiettivo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 “Se il tentativo era zittirci, hanno sbagliato obiettivo“, ha detto Sigfrido Ranucci dal palco della manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle a favore della libertà di stampa. M5s Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

