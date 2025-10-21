Ranucci chiude evento M5s dopo attentato | Se tentativo era zittirci hanno sbagliato obiettivo – Il video

Open.online | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 “Se il tentativo era zittirci, hanno sbagliato obiettivo“, ha detto Sigfrido Ranucci dal palco della manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle a favore della libertà di stampa. M5s Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

