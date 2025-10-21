Ranucci al presidio di solidarietà anche FdI Il giornalista | Mi ha chiamato la premier Ma alle sinistre non basta
Solidarietà bipartisan a Sigrido Ranucci, vittima di un attentato incendiario che ha suscitato un’ondata di sdegno. Al presidio a difesa della libertà di stampa e del giornalismo d’inchiesta a promossa dai 5Stelle, con Giuseppe Conte in prima fila, hanno partecipato tutte le forze politiche. Presente anche una delegazione ai massimi vertici di Fratelli d’Italia, con i due capigruppo a Camera e Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, e il responsabile organizzazione, Giovanni Donzelli. Ranucci, al presidio di solidarietà anche Fratelli d’Italia. Chi pensava, o sperava, in una reazione tiepida della maggioranza di governo è rimasto deluso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
