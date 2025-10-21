Ranucci a parte la stampa in Italia è un invitato scomodo | tollerato ma meglio se muto
di Francesco Valendino In un Paese dove la libertà di stampa è un pilastro costituzionale, il governo Meloni sembra aver intrapreso una crociata per proteggerla. da se stessa. Negli ultimi tre anni, i partiti di maggioranza – Fratelli d’Italia in testa, con Lega e Forza Italia al seguito – hanno dispensato critiche a Sigfrido Ranucci e al suo Report come se fosse un buffet all you can eat. Meloni ha espresso “piena solidarietà” e “ferma condanna” dopo l’attentato del 17 ottobre 2025, quando un ordigno è esploso sotto l’auto di Ranucci, ma questo arriva dopo anni di attacchi sistematici che hanno creato un clima teso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
