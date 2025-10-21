Raimondo Todaro | Ho tolto quattro tumori il cancro è in remissione totale Mio padre ha la mia stessa malattia ma lui deve continuare a combattere

Il ballerino ospite de La volta buona dopo aver dato confortanti aggiornamenti sulla propria salute ha raccontato commosso: «Papà ha la mia stessa malattia, ma lui deve continuare a combattere». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

