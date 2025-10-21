Firenze, 21 ottobre 2025 – “ Una devastazione ”. Sono sotto shock i docenti dell’ Itis Meucci dopo aver visto, stamani, ciò che è accaduto nella notte durante l’ occupazione dell’istituto. GERMOGLI PH: 21 OTTOBRE 2025 FIRENZE VIA DEL FILARETE SCUOLA SUPERIORE ISTITUTO ITIS ANTONIO MEUCCI SCUOLA COMPLETAMENTE DEVASTATA E VANDALIZZATA DURANTE L'OCCUPAZIONE Come già successo al Russell Newton, sono arrivati degli esterni che hanno compiuto una serie di atti vandalici gravissimi. Da una prima stima, la scuola teme che ci vorrà parecchio per ripristinare la situazione. GERMOGLI PH: 21 OTTOBRE 2025 FIRENZE VIA DEL FILARETE SCUOLA SUPERIORE ISTITUTO ITIS ANTONIO MEUCCI SCUOLA COMPLETAMENTE DEVASTATA E VANDALIZZATA DURANTE L'OCCUPAZIONE Tant’è vero che la dirigenza aveva pensato di mettere temporaneamente gli alunni in Dad, ipotesi però non consentita dal Ministero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raid vandalico nella notte all’Itis Meucci: “Una devastazione, danni ingenti”. Preside sotto choc