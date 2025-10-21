Raid e muri | Gaza senza tregua

Centocinquantatré tonnellate di bombe israeliane sono state sganciate domenica su Gaza. A dirlo ieri di fronte alla Knesset è stato il primo ministro Benjamin Netanyahu in risposta ai mugugni dell’ultradestra . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Raid e muri: Gaza senza tregua

