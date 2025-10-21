Ragusa Dietro il Sipario 2025 | il Teatro Donnafugata celebra Le parole fragili del nostro tempo

Ritorna “Ragusa Dietro il Sipario”, il festival ideato e curato dall’Associazione culturale Donnafugata 2000, che quest’anno – giunto alla sua quarta edizione – riceve il riconoscimento ufficiale del Ministero della Cultura. Il tema scelto per il 2025 è “Le parole fragili del nostro tempo”, e inaugura un nuovo percorso triennale ispirato a “Il Manifesto del Cambiamento”, progetto che fa del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla uno spazio di incontro e dialogo tra generazioni. La parola chiave di questa edizione è “Speranza”, intesa – spiegano le direttrici artistiche Vicky e Costanza DiQuattro – “non come sentimento ingenuo, ma come esercizio civile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

