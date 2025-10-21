Ragazzine in casa da sole | i ladri provano a entrare poi le urla di terrore

Allarme furti sul confine tra il Bresciano e la provincia di Mantova. Siamo a Casaloldo, piccolo comune del territorio virgiliano a pochi chilometri da Remedello, dove nella serata di domenica 19 ottobre, poco prima delle 20, si è vissuto un episodio di grande paura.Una ragazza si trovava in casa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Questa mattina intorno alle 9 e 30 il presidente emerito della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, uscirà dalla sua casa nell’ovest di Parigi, accompagnato dalla moglie Carla Bruni, per percorrere la mezz’ora di auto che lo separa dal quartiere di Montparna Vai su Facebook

Padova, sente rumori nel giardino e affronta i ladri: 14enne eroe salva la casa di famiglia. le immagini del furto sventato - San Giorgio delle Pertiche: un 14enne sorprende tre ladri in giardino e li mette in fuga accendendo le luci e urlando ... Lo riporta affaritaliani.it

In azione ladri senza scrupoli. “Quarta volta che entrano in casa mia, hanno rotto anche il vetro antisfondamento” - Se n’è accorta quando ha iniziato a suonare l’allarme collegato al cellulare. msn.com scrive

Rieti, entrano in un terreno per rubare: ladri messi in fuga dai proprietari - Casa di campagna isolata di nuovo nel mirino dei ladri, questa volta messi in fuga dai proprietari. ilmessaggero.it scrive