Ragazzine da sole in casa davanti alla tv | i ladri provano a entrare poi le urla di terrore

I rumori sospetti, l'incubo dei ladri, le urla di terrore. Serata di paura a Casaloldo, piccolo comune in provincia di Mantova, poco prima delle 20 di domenica 19 ottobre. Una ragazza si trovava in casa con la cugina, in via Paradiso, per trascorrere una tranquilla serata davanti alla tv. A un. 🔗 Leggi su Today.it

