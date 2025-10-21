Ragazzina scappa di casa ma viene derubata | trovata grazie allo zaino rubato

Si era allontanata da casa e aveva percorso chilometri, arrivando a Milano. Ma la sua strada si era incrociata con quella di un ladro. Una brutta avventura che però ha permesso di arrivare a un lieto fine. Proprio il ritrovamento dello zaino rubato alla minorenne ha consentito alla famiglia di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Una fuga a due da Sarmato, continuano le ricerche della ragazzina scomparsa - facebook.com Vai su Facebook

A 17 anni scappa da casa e viene violentata a Rimini, individuato e arrestato un 41enne - Un uomo di 41 anni è stato arrestato nelle scorse ore dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini con la pesante accusa di violenza ... Riporta fanpage.it

Bimbo di 6 anni scappa da casa, prende un bus da solo poi viene investito da un’auto. Ritrovato in ospedale dai genitori - Momenti di paura nel Milanese per un bambino di sei anni, di origine peruviana e arrivato in Italia da pochi mesi. Secondo blitzquotidiano.it

A 6 anni scappa da casa e viene ritrovato al pronto soccorso - A sei anni è uscito di casa senza dire niente a nessuno, ha preso un autobus e, forse, un treno, è stato investito ed è arrivato all'ospedale di Desio, in Brianza, a una quindicina di chilometri di ... Lo riporta ansa.it