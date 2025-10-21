Ragazza trovata esanime a Trana | arrestato il padrone di casa con l' accusa di lesioni gravissime

Un italiano di 62 anni è stato arrestato in flagranza di reato nel tardo pomeriggio dello scorso 7 ottobre 2025 con l'accusa di avere aggredito la ragazza di 24 anni di Giaveno trovata esanime nell'appartamento di proprietà di lui a Trana la sera precedente. L'uomo aveva chiamato i soccorsi non. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

