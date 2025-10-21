La Corte d’Appello di Ancona ha condannato a tre anni di carcere un giovane di 25 anni accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza minorenne, all’epoca dei fatti 17enne. In primo grado, i giudici di Macerata avevano assolto l’imputato, sostenendo che il rapporto non fosse configurabile come violenza, in quanto preceduto da “effusioni amorose”. Una sentenza che aveva suscitato sconcerto e polemiche, e che ora è stata smentita dai giudici di secondo grado. La richiesta di condanna era stata avanzata dal procuratore generale, che in aula aveva sollecitato una pena di 4 anni e 1 mese, oppure, in subordine, la derubricazione a un fatto di minore gravità per via dell’età dei coinvolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ragazza stuprata, lui assolto perché “lei sapeva cosa rischiava”: ora il colpo di scena in aula