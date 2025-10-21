Ragazza riprende Tony Effe e Giulia De Lellis con la figlia L' influencer se ne accorge e reagisce così

Sono già trascorse quasi due settimane da quando Giulia De Lellis (29 anni) e Tony Effe (34 anni) sono diventati genitori della loro primogenita Priscilla. Da quel momento i due hanno pubblicato diverse immagini della piccola sui social. Tuttavia, quando sono in giro, non amano che venga ripresa. 🔗 Leggi su Today.it

