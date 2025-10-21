Ragazza portata in ospedale in coma e con la milza spappolata Massacrata di botte i sospetti sul padrone di casa

Un uomo di 62 anni è stato arrestato con l'accusa di lesioni gravissime nei confronti di una 24enne trovata agonizzate lo scorso 6 ottobre nell'appartamento di proprietà dell'uomo dove la giovane viveva, a Trana (Torino).Arrestato in ospedale: lui stesso aveva chiamato i soccorsi La ragazza era. 🔗 Leggi su Today.it

Sul posto i soccorritori della Svs, la ragazza è stata portata in ospedale in codice rosso Vai su Facebook

24enne pestata in casa: fermato un uomo per lesioni aggravate. La ragazza era finita in coma per 10 giorni - La vittima era stata trovata in fin di vita e sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’ospedale di Rivoli ... Come scrive giornalelavoce.it

Ragazza trovata esanime a Trana: arrestato il padrone di casa con l'accusa di lesioni gravissime - Lui, che ha dato l'allarme e si era anche presentato in ospedale per sapere come stesse, nega di averla picchiata ... Segnala torinotoday.it

Trana, barista aggredita dal fidanzato perde la milza: arrestato l'uomo per lesioni aggravate - La 24enne di Giaveno, picchiata brutalmente nel suo appartamento, era stata trasportata in stato di coma all'Ospedale di Rivoli C'è un fermo nell’indagine dei carabinieri sul caso della 24enne barista ... Secondo msn.com