Raffaella Fico incinta | l’indiscrezione sull’amore con Armando Izzo

Cicogna in volo per Raffaella Fico? L’indiscrezione arriva pochi giorni dopo che la soubrette ha ufficializzato il suo nuovo legame: quello con il calciatore Armando Izzo. Superati gli anni di singletudine il cuore della soubrette è tornato a battere e ora potrebbe addirittura allargare la famiglia dopo Pia, la figlia avuta da Mario Balotelli nel 2012. Raffaella Fico è incinta di Armando Izzo?. A lanciare l’indiscrezione l’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano: secondo una segnalazione Raffaella Fico potrebbe essere incinta di Armando Izzo. “Raffaella Fico è in dolce attesa per questo sono usciti allo scoperto “, ha raccontato la fonte. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - “Raffaella Fico incinta”: l’indiscrezione sull’amore con Armando Izzo

