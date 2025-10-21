Raffaella Fico e il calciatore Armando Izzo ufficializzano la relazione sui social

Dopo giorni di voci, arriva la conferma: Raffaella Fico e Armando Izzo fanno coppia fissa. A rendere pubblica la relazione è stato proprio il calciatore, che ha postato su Instagram una foto di un bacio con la showgirl. Poco dopo, anche lei ha condiviso lo scatto e ne ha pubblicato un altro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

