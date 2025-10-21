Raffaele Capperi deriso per il suo viso sul lavoro lascia il posto fisso Mi dicevano | Ti raddrizzo la faccia | me ne sono andato per salvarmi

31 anni, è nato con la sindrome di Treacher Collins, malattia rara che provoca malformazioni agli zigomi, alla mandibola, alle palpebre e alle orecchie. Oggi racconta la sua storia al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Raffaele Capperi, deriso per il suo viso sul lavoro, lascia il posto fisso. «Mi dicevano: “Ti raddrizzo la faccia”: me ne sono andato per salvarmi»

Altre letture consigliate

Raffaele Capperi: «Venivo bullizzato per il mio viso, ma ce l’ho fatta. Ho trasformato le ferite in forza per aiutare gli altri» - Quando ha ascoltato al telegiornale la storia di Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita perché stanco delle angherie dei compagni, Raffaele Capperi, 31 anni, della provincia di Piacenza, non ... vanityfair.it scrive

Raffaele Capperi e il bullismo (anche) sul lavoro. «Il mio appello alle aziende: organizzate corsi di empatia» - Eppure può capitare di subirlo in maniera altrettanto pesante anche sul lavoro. Da corriere.it