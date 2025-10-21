Raduno Fiat 500 a Casciana Terme

Casciana Terme si prepara a vivere una giornata straordinaria con il raduno delle iconiche Fiat 500, simbolo intramontabile del design e dello stile italiano, domenica 26 ottobre coloreranno le strade del borgo termale attirando appassionati, curiosi e famiglie.L’evento è organizzato da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Raduno nazionale per i 70 anni della Fiat 600 ? Il 18 e 19 ottobre 2025 Rovereto si prepara a celebrare due anniversari monumentali con un raduno che farà vibrare l'intera Vallagarina! Festeggia con noi i 100 anni della Campana dei Caduti Maria - facebook.com Vai su Facebook

Casciana Terme in festa con le mitiche Fiat 500: motori, storia e convivialità in un’unica giornata - Casciana Terme si prepara a vivere una giornata straordinaria con il raduno delle iconiche Fiat 500, simbolo intramontabile del design e dello stile ... Riporta gonews.it

Appuntamento a Meldola con il 23esimo raduno di Fiat 500 e auto storiche - 30, si svolgerà il 23esimo Raduno Fiat 500 "Città di Meldola" e auto storiche di ogni tempo promosso dall'Istituzione ai servizi sociali Davide Drudi e dal Comun ... Come scrive forlitoday.it

Fiat 500 storiche in raduno a Sestriere - Domenica 29 giugno gli appassionati delle Fiat 500 storiche, quelle prodotte tra il 1957 e il 1977, si ritrovano a Sestriere per la nona edizione del raduno Il Cinquino nelle Montagne Olimpiche, ... Come scrive ansa.it