Raccontami una storia sabato 25 ottobre il terzo appuntamento in Fortezza Nuova
Sabato 25 ottobre, alle 15, terzo appuntamento della rassegna "Raccontami una storia – Libri, musica e giochi in Fortezza Nuova", ciclo di quattro incontri dedicati a bambine e bambini con presentazioni di libri e cataloghi legati al nostro territorio.Il progetto, che nelle prime due uscite ha.
