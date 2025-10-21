Raccontami una storia sabato 25 ottobre il terzo appuntamento in Fortezza Nuova
Sabato 25 ottobre, alle 15, terzo appuntamento della rassegna “Raccontami una storia – Libri, musica e giochi in Fortezza Nuova”, ciclo di quattro incontri dedicati a bambine e bambini con presentazioni di libri e cataloghi legati al nostro territorio.Il progetto, che nelle prime due uscite ha. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Alessandro Paci ai 4 Mori La mostra su Fattori a Villa Mimbelli Lo spettacolo di Consalvo Noberini al Teatro Ablondi "Raccontami una storia", secondo appuntamento in Fortezza Nuova E tanto altro ancora... - facebook.com Vai su Facebook
MUSICA - Teatro Bolivar, sabato 25 ottobre arriva Anastasio con la sua opera rap “LMNPP TOUR” - Al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 22. Scrive napolimagazine.com
"Ordinare per trovare. Come si lavora in un archivio storico?" - Nel 70° della direzione di Letterio Briguglio, primo direttore dell’Istituto tra il 1955 e il 1970, l’Archivio di Stato di Padova racconta la storia dell’attività tecnico- Come scrive padovaoggi.it
(MI) MONUMENTALE. SABATO 25 OTTOBRE “UN REQUIEM PER NON DIMENTICARE - Sabato 25 ottobre, alle ore 16, presso il cimitero Monumentale si terrà “Un requiem per non dimenticare – a 80 anni dalla Liberazione”. Scrive welfarenetwork.it