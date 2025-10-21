Raccolta di fondi per dotare l' Auser di Forlimpopoli di un nuovo mezzo per i servizi agli anziani

Nello scorso anno, l'associazione Auser di Forlì ha percorso più di 270 mila km con 18 auto. Una fra queste è quella in dotazione all’Auser di Forlimpopoli, che serve mediamente 140 utenti e che lo scorso anno, fra le altre attività, ha gestito 444 accompagnamenti sociali e 30 servizi di consegna. 🔗 Leggi su Forlitoday.it