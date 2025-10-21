Raccoglierò gli Sos dei cittadini per portarli in Comune nel Piano Urbano contro il Degrado
«Incontrare i cittadini nelle strade e nelle piazze di Piacenza per ascoltare i problemi concreti, le emergenze quotidiane, le piccole manutenzioni che mancano e le opere che da troppo tempo attendono di essere realizzate. Ma anche per raccogliere idee e proposte utili a costruire una città più. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
