Rabbia in F1 Leclerc sbotta | tutta colpa di Verstappen

Furia da parte del pilota monegasco, nonostante il buon risultato in gara. La colpa è di Max Verstappen! Potrebbe non sembrare un risultato eccezionale, eppure, il terzo posto di Charles Leclerc ottenuto al GP delle Americhe è un ottimo segnale. Un messaggio forte e chiaro da quello che quest'anno è stato sicuramente il pilota migliore tra i due schierati dal team del Cavallino Rampante: forse non sarà un segnale di ripresa, ma è sicuramente un monito per le rivali: la scuderia italiana non ha ancora tirato i remi in barca e l'anno prossimo, farà sul serio. Tra l'altro, l'arrivo di Hamilton al quarto posto segna anche la prima volta in cui entrambe le monoposto SF-25 arrivano in tandem così vicine al podio, quest'anno.