Quinzano d' Oglio | Sagra del Salame Cotto e della Grepola

Bresciatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Quinzano uno degli eventi più attesi della provincia: la Sagra del Salame Cotto e della Grepola. L'occasione arriva in concomitanza con la 78ª Giornata del Ringraziamento, giornata che celebra la tradizione agricola, il lavoro della terra e le eccellenze gastronomiche del nostro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

quinzano d oglio sagraQuinzano d'Oglio: Sagra del Salame Cotto e della Grepola - Torna a Quinzano uno degli eventi più attesi della provincia: la Sagra del Salame Cotto e della Grepola. Come scrive bresciatoday.it

Meteo Quinzano d'Oglio Oggi - Previsioni del tempo orarie - A Quinzano d'Oglio oggi sarà una giornata caratterizzata da pioggia diffusa o rovesci, min 15°C, max 23°C. Scrive ilmeteo.it

Che tempo faceva a Quinzano d'Oglio ad Aprile 2025 - Archivio Meteo Quinzano d'Oglio - Bergamo (BG) Brescia (BS) Como (CO) Cremona (CR) Lecco (LC) Lodi (LO) Mantova (MN) Milano (MI) Monza e Brianza (MB) Pavia (PV) Sondrio (SO ... ilmeteo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Quinzano D Oglio Sagra