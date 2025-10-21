Quindici al via il processo sulle presunte false residenze alle amministrative 2020
È cominciato questa mattina, davanti al giudice monocratico Fabrizio Ciccone del Tribunale di Avellino, il processo a carico di quindici persone imputate nel procedimento sulle presunte false residenze legate alle elezioni amministrative del 2020 a Quindici, in provincia di Avellino.Origine delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
