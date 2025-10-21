Questi 10 capolavori fantasy sono rimasti nell’ombra ma meritano la vostra attenzione
Il fantasy sa fare una cosa meglio di qualsiasi altro genere, ovvero trasportarvi in mondi che esistono solo nell’immaginazione. E i videogiochi ci riescono ancora meglio. Dalle terre oscure di The Witcher 3 agli universi cromatici di Fire Emblem, le possibilità sono infinite. Ma qui sta il bello perché con migliaia di titoli disponibili, esistono gemme nascoste che meritano la vostra attenzione tanto quanto i blockbuster più celebrati. Il fantasy videoludico attraversa praticamente ogni genere esistente. Strategici, roguelike, platform, giochi di ruolo: qualunque sia il vostro stile di gioco preferito, esiste una versione fantasy ricca di personaggi memorabili e worldbuilding curato nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Screenworld.it
