Queste cimici ricoprono le uova di funghi per proteggerle dalle vespe parassite

Le femmine di una specie di cimice asiatica coltivano funghi sulle zampe posteriori e li spalmano sulle uova appena deposte, creando così uno scudo protettivo contro le vespe che vogliono deporre le loro uova all’interno di quelle delle cimici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Alcune specie di cimici hanno un fungo sulle zampe simile al Cordyceps che è una barriera micidiale contro le vespe - I ricercatori hanno studiato la cimice dinidoride giapponese Megymenum gracilicorne e hanno scoperto che questo organo simbiotico non è uditivo come si pensava finora ... Secondo wired.it

Non solo le formiche: anche le cimici avevano già inventato l'agricoltura (batterica) - Alcuni le schiacciano ma altri sanno che schiacciandole puzzano (un’ottima strategia dife ... Riporta msn.com

Cimici dei letti: cosa sono, come eliminarle e come prevenire l'infestazione - Le cimici dei letti sono parassiti ematofagi che possono essere individuati a occhio nudo: si annidano soprattutto in corrispondenza di cuciture del materasso, doghe o molle del letto. Da corriere.it