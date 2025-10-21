Ci sono inaugurazioni che segnano un nuovo inizio, ma quella di Inke Tattoo & Piercing, avvenuta sabato in via don Emilio Angeli a Segromigno in Piano, è qualcosa di più profondo: è un atto d’amore, un gesto di coraggio e un modo di trasformare il dolore in vita. Dietro l’apertura dello studio c’è Giuseppe Evalto, un giovane che ha deciso di non arrendersi alla tragedia che, lo scorso marzo, ha colpito la sua famiglia e l’intera comunità capannorese: la morte improvvisa del fratello Rosario, di appena 17 anni, in un incidente avvenuto proprio a pochi passi da casa. Quel giorno ha spezzato un equilibrio e lasciato un vuoto immenso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Questa impresa nasce nel segno di mio fratello"