Arezzo, 21 ottobre 2025 – Dal 18 al 26 ottobre la Fortezza da Basso, a Firenze, ospita la XV Florence Biennale, mostra internazionale di arte contemporanea e design. Fin dalla prima edizione del 1997, venne proposto un modello di esposizione in cui i talenti emergenti trovavano spazio accanto agli artisti affermati, per poter esporre le opere in un contesto libero e indipendente. Questa formula originale catturò da subito l'attenzione degli addetti ai lavori, elevando la biennale a evento d'arte contemporanea più importante del capoluogo e decretandone il successo a livello internazionale. L'edizione 2025 è dedicata alla “sublime essenza della luce e dell'oscurità”, tema da sempre al centro della ricerca artistica, scientifica, filosofica e letteraria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Quattro sculture di Ilinep alla XV Biennale di Firenze. L'artista aretino è presente a Fortezza da Basso