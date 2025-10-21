Quartieri la sindaca Foronchi | Dalla tassa di soggiorno 150 mila euro per i marciapiedi di via del Prete

Parcheggi, manutenzioni, decoro. E ancora piano asfalti: “Impegneremo 150 mila euro dalla tassa di soggiorno per il rifacimento di un primo stralcio dei marciapiedi di via del Prete”. Ad annunciarlo la sindaca Franca Foronchi nel corso del terzo incontro di “Quartieri in Comune” con i residenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

