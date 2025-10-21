Quanto spendono i Comuni nel sociale per ogni abitante Palermo è 50 euro sotto la media nazionale

Un’Italia sociale a più velocità, con la Sicilia ancora in affanno. È quanto emerge dalla Relazione sulla spesa sociale negli enti territoriali pubblicata ieri dalla Corte dei conti, che denuncia forti squilibri territoriali nella spesa comunale per il welfare, con valori “strutturalmente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

