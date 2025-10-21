Quanto sei davvero in forma? Te lo dice un test con una sedia da fare in un minuto

Prima di investire in costosi dispositivi smart per monitorare la tua forma fisica, prova questo metodo utilizzato dai professionisti sanitari: il test sit-to-stand di un minuto, noto come 1MSTS. Tutto ciò che serve è una sedia, sessanta secondi di tempo e la voglia di scoprire qualcosa di importante sul tuo corpo. Cosa bisogna fare? Conta quante volte riesci ad alzarti completamente dalla sedia e risederti nell’arco di un minuto. Eppure, dietro questo gesto quotidiano si nasconde una valutazione completa della tua capacità funzionale di esercizio. Il test riflette la performance combinata di polmoni, sistema cardiovascolare e muscoli scheletrici. 🔗 Leggi su Cultweb.it

