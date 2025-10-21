“Quanti atleti tedeschi si dopano?”, si chiede la Süddeutsche Zeitung. “ Basta guardare le statistiche dell’Agenzia Nazionale Antidoping (NADA). Il rapporto annuale del 2024 lo dimostra: sono stati condotti circa 16.500 esami delle urine e del sangue, sono state identificate 93 potenziali violazioni e, in definitiva, sono state imposte 20 sanzioni. Pertanto, solo poco più dello 0,1% dei campioni ha portato a una sanzione. Wow, lo sport tedesco è davvero pulito”. Ma è solo la prima parte della risposta, che poi evidenzia il problema vero: l’antidoping non funziona. Perché? Basta chiedere agli atleti, scrive la Sz. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Quanto è diffuso davvero il doping? Chiedi agli atleti: almeno un terzo ne fa uso (Süddeutsche)