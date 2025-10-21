Quanto costa ’o bene a Casoria si presenta il film di Alfonso Ciccarelli

Vivo interesse da parte di insegnanti, dirigenti scolastici e operatori del mondo dell’educazione, che all’UCI Cinema di Casoria ha partecipato alla presentazione di ‘Quanto costa ’o bene’, il nuovo film scritto e diretto da Alfonso Ciccarelli. Prodotto da Alfonso Ciccarelli e Fabrizio Matarazzo per Quality Sound, in collaborazione con Ines Editore e Associazione Culturale Vico Tarsia, il film affronta con rigore, intensità e sensibilità sociale temi di grande attualità: violenza di genere, criminalità giovanile, sfruttamento, discriminazione e perdita dei valori civici. L’opera si distingue per una prospettiva capovolta rispetto alla consueta rappresentazione del male: non ne esalta la forza, ma mette in luce la possibilità del riscatto, la scelta consapevole di chi decide di denunciare, reagire e costruire un domani fondato sulla legalità, la solidarietà e la responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it