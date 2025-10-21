Quando rientra Thuram? Slitta la data del suo recupero

Ilnerazzurro.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando rientra Thuram. Non è ancora tempo di rivedere Marcus Thuram in campo. L’attaccante francese dell’ Inter continua il suo percorso di recupero dall’infortunio muscolare che lo tiene ai box, e il suo rientro non è imminente. Come confermato da Cristian Chivu alla vigilia della sfida di Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise, il numero 9 nerazzurro non sarà disponibile neppure per la trasferta europea in Belgio. Una notizia che conferma la prudenza dello staff medico interista, intenzionato a non correre rischi con un giocatore fondamentale per l’equilibrio offensivo della squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

rientra thuram slitta dataInfortunio Thuram, slitta il rientro: svelati i nuovi tempi di recupero - L'Inter attende con ansia il ritorno in campo di Marcus Thuram. Da fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Rientra Thuram Slitta Data