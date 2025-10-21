Quando morì mio padre | inaugurazione mostra ad Aquileia
Ad Aquileia nell’ambito delle iniziative dei diritti civili promossa dalla Fondazione Valmi Puntin - Casa del popolo e dal Centro Gasparini di Gradisca d’Isonzo, in collaborazione con la sezione Anpi di Aquileia, lo Spi Cgil - Lega comunale di Aquileia, l’Auser della Bassa friulana, Gruppo di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie. . La RIFLESSIONE DELL'ARCIVESCOVO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA E PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARIA ANTONIETTA BINETTI DEDICATI A PADRE RAFFAELE DI BARI NEL 25' Vai su Facebook